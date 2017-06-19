Группа журналистов из Азербайджана находится с визитом в Турции

Стамбул. 19 июня. REPORT.AZ/ Группа журналистов, представляющих различные СМИ Азербайджана, находится с визитом в Турции.

Как сообщает сотрудник Report, в ходе визита, состоявшегося при организационной поддержке правительства Турции, журналисты посетят города Стамбул, Анкара и Газиантеп.

Так, в Анкаре будет проведена встреча в Управлении по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям Турции, в Главном управлении печати и информации Кабинета министров Турции. Затем представители СМИ ознакомятся с лагерями беженцев, где расположились переселенцы из Сирии.

Согласно программе, журналисты также встретятся с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом.

Визит, начавшийся 18 июня, завершится 24 июня.

Отметим, что правительство Турции пригласило, в целом, около 40 представителей СМИ из разных стран мира.