Группа участников VIII съезда журналистов Азербайджана посетила могилы Гейдара Алиева и Гасан бека Зардаби

Сегодня по инициативе организационного комитета по проведению VIII съезда азербайджанских журналистов группа участников съезда посетила могилы великого лидера Гейдара Алиева и основателя национальной прессы Гасан бека Зардаби в Аллее почетного захоронения

Сегодня по инициативе организационного комитета по проведению VIII съезда азербайджанских журналистов группа участников съезда посетила могилы великого лидера Гейдара Алиева и основателя национальной прессы Гасан бека Зардаби в Аллее почетного захоронения.

Об этом Report сообщили в организационном комитете по проведению VIII съезда журналистов Азербайджана.

Также участники съезда посетили могилу известного ученого-офтальмолога Зарифы Алиевой.

VIII Съезд журналистов Азербайджана состоится 24 сентября 2022 года в Центре мугама. Регистрация будет проходить с 09.00 до 10.00. В 10.00 начнется работа съезда.