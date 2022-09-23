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Группа участников VIII съезда журналистов Азербайджана посетила могилы Гейдара Алиева и Гасан бека Зардаби

Группа участников VIII съезда журналистов Азербайджана посетила могилы Гейдара Алиева и Гасан бека Зардаби Сегодня по инициативе организационного комитета по проведению VIII съезда азербайджанских журналистов группа участников съезда посетила могилы великого лидера Гейдара Алиева и основателя национальной прессы Гасан бека Зардаби в Аллее почетного захоронения
Медиа
23 сентября 2022 г. 13:00
Группа участников VIII съезда журналистов Азербайджана посетила могилы Гейдара Алиева и Гасан бека Зардаби

Сегодня по инициативе организационного комитета по проведению VIII съезда азербайджанских журналистов группа участников съезда посетила могилы великого лидера Гейдара Алиева и основателя национальной прессы Гасан бека Зардаби в Аллее почетного захоронения.

Об этом Report сообщили в организационном комитете по проведению VIII съезда журналистов Азербайджана.

Также участники съезда посетили могилу известного ученого-офтальмолога Зарифы Алиевой.

VIII Съезд журналистов Азербайджана состоится 24 сентября 2022 года в Центре мугама. Регистрация будет проходить с 09.00 до 10.00. В 10.00 начнется работа съезда.

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Версия на английском языке ФотоGroup of 8th Congress of Journalists participants visit graves of Heydar Aliyev and Hasan Bey Zardabi
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan jurnalistlərinin VIII qurultayının nümayəndələrinin adları açıqlanıb

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