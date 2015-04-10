 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Группа азербайджанских журналистов отправилась в Иран

    Представители СМИ ознакомятся с иранской провинцией Мазандаран

    Мазандаран. 10 апреля. REPORT.AZ/ Группа азербайджанских журналистов направилась с визитом в иранскую провинцию Мазандаран. В состав делегации входят журналисты ряда ведущих СМИ Азербайджана, включая информационное агентство Report.

    В ходе визита, который продлится до 16 апреля, журналисты посетят исторические места Мазандарана, а также ознакомятся с его промышленным потенциалом и возможностями сотрудничества с Азербайджаном.

    Визит осуществляется при поддержке посольства Ирана в Азербайджане.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi