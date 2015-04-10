Группа азербайджанских журналистов отправилась в Иран

Мазандаран. 10 апреля. REPORT.AZ/ Группа азербайджанских журналистов направилась с визитом в иранскую провинцию Мазандаран. В состав делегации входят журналисты ряда ведущих СМИ Азербайджана, включая информационное агентство Report.

В ходе визита, который продлится до 16 апреля, журналисты посетят исторические места Мазандарана, а также ознакомятся с его промышленным потенциалом и возможностями сотрудничества с Азербайджаном.

Визит осуществляется при поддержке посольства Ирана в Азербайджане.