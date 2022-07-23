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ГПС наградил сотрудников Report

ГПС наградил сотрудников Report 22 июля - по случаю Дня национальной печати Государственная пограничная служба (ГПС) провела встречу с представителями СМИ.
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23 июля 2022 г. 12:52
ГПС наградил сотрудников Report

22 июля - по случаю Дня национальной печати Государственная пограничная служба (ГПС) провела встречу с представителями СМИ.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие заместитель начальника ГПС генерал-лейтенант Аббас Халилов и другие ответственные лица.

По случаю Дня национальной печати группе журналистов были вручены почетные грамоты за вклад в работу по информированию общественности о службе и боевой деятельности пограничных органов.

Среди награжденных - редактор информационного агентства Report Исмаил Насибли и корреспондент Орхан Расифоглу.

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Версия на английском языке ФотоState Border Service awards Report's employees
Версия на азербайджанском языке ФотоDSX "Report"un əməkdaşlarını təltif edib

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