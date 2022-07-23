ГПС наградил сотрудников Report

22 июля - по случаю Дня национальной печати Государственная пограничная служба (ГПС) провела встречу с представителями СМИ.
Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие заместитель начальника ГПС генерал-лейтенант Аббас Халилов и другие ответственные лица.
По случаю Дня национальной печати группе журналистов были вручены почетные грамоты за вклад в работу по информированию общественности о службе и боевой деятельности пограничных органов.
Среди награжденных - редактор информационного агентства Report Исмаил Насибли и корреспондент Орхан Расифоглу.