ГПС наградил сотрудников Report

22 июля - по случаю Дня национальной печати Государственная пограничная служба (ГПС) провела встречу с представителями СМИ.

22 июля - по случаю Дня национальной печати Государственная пограничная служба (ГПС) провела встречу с представителями СМИ.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие заместитель начальника ГПС генерал-лейтенант Аббас Халилов и другие ответственные лица.

По случаю Дня национальной печати группе журналистов были вручены почетные грамоты за вклад в работу по информированию общественности о службе и боевой деятельности пограничных органов.

Среди награжденных - редактор информационного агентства Report Исмаил Насибли и корреспондент Орхан Расифоглу.