​Государственная служба мобилизации и призыва на военную службу провела среди журналистов турнир по стрельбе

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Государственная служба мобилизации и призыва на военную службу (ГСМПВС) Азербайджана организовала среди журналистов II традиционный турнир по стрельбе, посвященный памяти Общенационального лидера Азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, первый заместитель начальника ГСМПВС генерал-майор Заур Абдуллаев на церемонии открытия турнира сказал, что целью турнира является повышение роли СМИ в военно-патриотическом воспитании граждан: "СМИ должны доводить до мировой общественности, и в первую очередь до врага, информацию о растущей мощи Вооруженных сил".

З.Абдуллаев напомнил, что в боях за освобождение азербайджанских земель журналисты тоже стали шехидами.

На турнире, проходившем в Сабунчинском филиале ООО "Центра военно-патриотической подготовки и подготовки специалистов", приняли участие представители 21 СМИ. В составе команд было по три человека.

По итогам турнира первое место заняла команда “Hərbi and” (Военная присяга), второе - команда информационного агентства “Trend”, третье - команда сотрудников "APA TV". Команда информационного агентства Report вместе с другими двумя командами заняла четвертое место.

Победители турнира награждены почетными грамотами Государственной службы мобилизации и призыва на военную службу (ГСМПВС) Азербайджана и ценными подарками.