О нас

Гости выпуска программы "Поговорим?" обсудили проблемы косметологии в Азербайджане

Гости выпуска программы "Поговорим?" обсудили проблемы косметологии в Азербайджане Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил своим подписчикам очередное видеоинтервью.
Медиа
8 июня 2024 г. 11:14
Гости выпуска программы Поговорим? обсудили проблемы косметологии в Азербайджане

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил своим подписчикам очередное видеоинтервью.

Как сообщает Report, в нем приняли участи медицинский маркетолог Джамиля Байдемир и гость подкаста косметолог Севиль Гувалова.

Участники беседы поговорили о феномене "инстаграмного" лица, с какими запросами чаще всего обращаются к косметологу, осложнениях после процедур и как долго длится эффект от косметологических процедур.

Севиль Гувалова подробно рассказала о косметологических тренерах, сколько косметологов работает в стране, как бороться с псевдокосметологами и отличать хорошего косметолога от плохого, а также насколько сильно косметология в Азербайджане отстает от мировых трендов.

Собеседники затронули и темы того, ходят ли мужчины к косметологу, какие ошибки совершают пациенты в области ухода за кожей, и "серый рынок".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Danışaq?” layihəsinin qonaqları Azərbaycanda kosmetologiyanın problemlərini müzakirə ediblər

Самое читаемое

СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
7 июня 2024 г. 23:40
Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
2 июня 2024 г. 14:28
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
7 июня 2024 г. 23:16
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
4 июня 2024 г. 20:30
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
4 июня 2024 г. 02:36
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
6 июня 2024 г. 14:12
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
1 июня 2024 г. 21:18
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
1 июня 2024 г. 16:27
Президент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
5 июня 2024 г. 04:29
Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будут выплачены 7 июня
Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будут выплачены 7 июня
5 июня 2024 г. 14:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi