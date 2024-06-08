Гости выпуска программы "Поговорим?" обсудили проблемы косметологии в Азербайджане

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил своим подписчикам очередное видеоинтервью.

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил своим подписчикам очередное видеоинтервью.

Как сообщает Report, в нем приняли участи медицинский маркетолог Джамиля Байдемир и гость подкаста косметолог Севиль Гувалова.

Участники беседы поговорили о феномене "инстаграмного" лица, с какими запросами чаще всего обращаются к косметологу, осложнениях после процедур и как долго длится эффект от косметологических процедур.

Севиль Гувалова подробно рассказала о косметологических тренерах, сколько косметологов работает в стране, как бороться с псевдокосметологами и отличать хорошего косметолога от плохого, а также насколько сильно косметология в Азербайджане отстает от мировых трендов.

Собеседники затронули и темы того, ходят ли мужчины к косметологу, какие ошибки совершают пациенты в области ухода за кожей, и "серый рынок".