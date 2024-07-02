Гостем нового выпуска "Поговорим?" стала заслуженная артистка Азербайджана Санубар Искендерли

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил очередное видеоинтервью.

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил очередное видеоинтервью.

Как сообщает Report, соведущими Гамида Гамидова в данном выпуске стали его коллеги - журналисты Сеймур Закяряев и Феликс Вишневецкий.

Гостем подкаста стала заслуженная артистка Азербайджана Санубар Искендерли.

С.Искендерли рассказала о том, как начинала свою актерскую карьеру и сотрудничала с казахстанским кинематографом, поделилась мыслями о том, стоит ли жертвовать чем-то ради искусства.

Заслуженная артистка Азербайджана затронула финансовую сторону актерской профессии и ответила на вопрос, может ли популярный актер кино и театра купить квартиру?

Актриса также рассказала о закулисной жизни театра и кино, интригах и борьбе между актерами за роль.