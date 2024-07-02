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Гостем нового выпуска "Поговорим?" стала заслуженная артистка Азербайджана Санубар Искендерли

Гостем нового выпуска "Поговорим?" стала заслуженная артистка Азербайджана Санубар Искендерли Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил очередное видеоинтервью.
Медиа
2 июля 2024 г. 17:23
Гостем нового выпуска Поговорим? стала заслуженная артистка Азербайджана Санубар Искендерли

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил очередное видеоинтервью.

Как сообщает Report, соведущими Гамида Гамидова в данном выпуске стали его коллеги - журналисты Сеймур Закяряев и Феликс Вишневецкий.

Гостем подкаста стала заслуженная артистка Азербайджана Санубар Искендерли.

С.Искендерли рассказала о том, как начинала свою актерскую карьеру и сотрудничала с казахстанским кинематографом, поделилась мыслями о том, стоит ли жертвовать чем-то ради искусства.

Заслуженная артистка Азербайджана затронула финансовую сторону актерской профессии и ответила на вопрос, может ли популярный актер кино и театра купить квартиру?

Актриса также рассказала о закулисной жизни театра и кино, интригах и борьбе между актерами за роль.

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Версия на азербайджанском языке “Danışaq?” layihəsinin növbəti qonağı əməkdar artist Sənubər İsgəndərli olub

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