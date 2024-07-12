Гостем нового выпуска "Поговорим?" стал уролог Кянан Ахмедов

Гостем очередного выпуска программы "Поговорим?" журналиста Гамида Гамидова стал уролог Республиканского центра Диагностики Кянан Ахмедов.
Как сообщает Report, соведущим Гамида Гамидова в новом выпуске стал терапевт-гепатолог Заур Оруджев.
В ходе беседы доктор Ахмедов провел сравнительный анализ уровня медицины в Азербайджане и России. Особое внимание было уделено влиянию вредных привычек на мужское здоровье. Уролог сравнил воздействие курения и алкоголя, а также высказался о популярном заблуждении о безопасности курения кальяна.
Особое внимание было уделено вопросам диагностики простаты, включая важность проведения массажа этого органа.