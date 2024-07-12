Гостем нового выпуска "Поговорим?" стал уролог Кянан Ахмедов

Гостем очередного выпуска программы "Поговорим?" журналиста Гамида Гамидова стал уролог Республиканского центра Диагностики Кянан Ахмедов.

Гостем очередного выпуска программы "Поговорим?" журналиста Гамида Гамидова стал уролог Республиканского центра Диагностики Кянан Ахмедов.

Как сообщает Report, соведущим Гамида Гамидова в новом выпуске стал терапевт-гепатолог Заур Оруджев.

В ходе беседы доктор Ахмедов провел сравнительный анализ уровня медицины в Азербайджане и России. Особое внимание было уделено влиянию вредных привычек на мужское здоровье. Уролог сравнил воздействие курения и алкоголя, а также высказался о популярном заблуждении о безопасности курения кальяна.

Особое внимание было уделено вопросам диагностики простаты, включая важность проведения массажа этого органа.