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Гостем нового выпуска "Поговорим?" стал архитектор "Bakı Abadlıq" Руфат Гулиев

Гостем нового выпуска "Поговорим?" стал архитектор "Bakı Abadlıq" Руфат Гулиев Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил очередное видеоинтервью.
Медиа
19 июля 2024 г. 16:47
Гостем нового выпуска Поговорим? стал архитектор Bakı Abadlıq Руфат Гулиев

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил очередное видеоинтервью.

Как передает Report, гостем подкаста стал архитектор "Bakı Abadlıq" Руфат Гулиев.

Руфат Гулиев рассказал о деятельности, структуре и руководстве "Bakı Abadlıq", отвечающего за архитектурный облик столицы.

Особое внимание в интервью было уделено различиям между реконструкцией и реставрацией. Архитектор раскрыл критерии, по которым определяются здания, нуждающиеся в реставрации, и затронул болезненную тему изменения исторического облика некоторых архитектурных памятников Баку.

В ходе беседы были затронуты актуальные вопросы развития городской инфраструктуры.

Также была затронута тема подготовки Баку к международной климатической конференции COP29. Руфат Гулиев раскрыл масштабы реставрационных работ, проводимых в преддверии этого важного события.

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Версия на азербайджанском языке “Danışaq?” layihəsinin növbəti qonağı Bakı Abadlıq Xidmətinin memarı Rüfət Quliyev olub

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