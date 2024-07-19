Гостем нового выпуска "Поговорим?" стал архитектор "Bakı Abadlıq" Руфат Гулиев

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил очередное видеоинтервью.

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил очередное видеоинтервью.

Как передает Report, гостем подкаста стал архитектор "Bakı Abadlıq" Руфат Гулиев.

Руфат Гулиев рассказал о деятельности, структуре и руководстве "Bakı Abadlıq", отвечающего за архитектурный облик столицы.

Особое внимание в интервью было уделено различиям между реконструкцией и реставрацией. Архитектор раскрыл критерии, по которым определяются здания, нуждающиеся в реставрации, и затронул болезненную тему изменения исторического облика некоторых архитектурных памятников Баку.

В ходе беседы были затронуты актуальные вопросы развития городской инфраструктуры.

Также была затронута тема подготовки Баку к международной климатической конференции COP29. Руфат Гулиев раскрыл масштабы реставрационных работ, проводимых в преддверии этого важного события.