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Гость "Поговорим?" Умайра Тагиева рассказала о возможном дефиците воды в Азербайджане

Гость "Поговорим?" Умайра Тагиева рассказала о возможном дефиците воды в Азербайджане Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске передачи "Поговорим?" представил своим подписчикам очередное видеоинтервью.
Медиа
21 апреля 2023 г. 17:08
Гость Поговорим? Умайра Тагиева рассказала о возможном дефиците воды в Азербайджане

Уровень Каспия еще не достиг своего исторического минимума, до этой отметки остается чуть больше 80 см. Но есть другие тревожащие специалистов факторы: в апреле было рекордное падение по сравнению с другими годами, за последние 10 лет уровень воды в Каспийском море понизился на 113 см.

Как передает Report, об этом заявила замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева, которая стала гостем традиционного пятничного подкаста "Поговорим?" Гамида Гамидова.

У. Тагиева подробно остановилась на причинах сокращения водных ресурсов Азербайджана, рассказав о снижении количества осадков в стране и удлинения продолжительности периодов засухи, при том, что потребление воды растет.

"Но эти процессы наблюдаются не только в Азербайджане, но и во Франции, Италии и других странах, где прошлым летом наблюдалось обмеление рек и сильные засухи. Данный процесс повсеместен", - заметила она.

При этом нерачительное использование такого ценного ресурса, как вода, делают у нас ситуацию хуже, чем в некоторых странах, где ее запасов гораздо меньше, сказала замминистра.

У. Тагиева рассказала об изменении климата, о возможности экологической катастрофы, а также о состоянии лесного массива Азербайджана. Она также подметила, что "нанесен колоссальный ущерб природным ресурсам в Карабахе".

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Версия на азербайджанском языке “Danışaq?” verilişinin növbəti qonağı Umayra Tağıyeva Azərbaycanda mümkün su qıtlığından danışıb

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