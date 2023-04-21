Гость "Поговорим?" Умайра Тагиева рассказала о возможном дефиците воды в Азербайджане

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске передачи "Поговорим?" представил своим подписчикам очередное видеоинтервью.

Уровень Каспия еще не достиг своего исторического минимума, до этой отметки остается чуть больше 80 см. Но есть другие тревожащие специалистов факторы: в апреле было рекордное падение по сравнению с другими годами, за последние 10 лет уровень воды в Каспийском море понизился на 113 см.

Как передает Report, об этом заявила замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева, которая стала гостем традиционного пятничного подкаста "Поговорим?" Гамида Гамидова.

У. Тагиева подробно остановилась на причинах сокращения водных ресурсов Азербайджана, рассказав о снижении количества осадков в стране и удлинения продолжительности периодов засухи, при том, что потребление воды растет.

"Но эти процессы наблюдаются не только в Азербайджане, но и во Франции, Италии и других странах, где прошлым летом наблюдалось обмеление рек и сильные засухи. Данный процесс повсеместен", - заметила она.

При этом нерачительное использование такого ценного ресурса, как вода, делают у нас ситуацию хуже, чем в некоторых странах, где ее запасов гораздо меньше, сказала замминистра.

У. Тагиева рассказала об изменении климата, о возможности экологической катастрофы, а также о состоянии лесного массива Азербайджана. Она также подметила, что "нанесен колоссальный ущерб природным ресурсам в Карабахе".