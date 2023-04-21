Гость "Поговорим?" Умайра Тагиева рассказала о возможном дефиците воды в Азербайджане

Уровень Каспия еще не достиг своего исторического минимума, до этой отметки остается чуть больше 80 см. Но есть другие тревожащие специалистов факторы: в апреле было рекордное падение по сравнению с другими годами, за последние 10 лет уровень воды в Каспийском море понизился на 113 см.
Как передает Report, об этом заявила замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева, которая стала гостем традиционного пятничного подкаста "Поговорим?" Гамида Гамидова.
У. Тагиева подробно остановилась на причинах сокращения водных ресурсов Азербайджана, рассказав о снижении количества осадков в стране и удлинения продолжительности периодов засухи, при том, что потребление воды растет.
"Но эти процессы наблюдаются не только в Азербайджане, но и во Франции, Италии и других странах, где прошлым летом наблюдалось обмеление рек и сильные засухи. Данный процесс повсеместен", - заметила она.
При этом нерачительное использование такого ценного ресурса, как вода, делают у нас ситуацию хуже, чем в некоторых странах, где ее запасов гораздо меньше, сказала замминистра.
У. Тагиева рассказала об изменении климата, о возможности экологической катастрофы, а также о состоянии лесного массива Азербайджана. Она также подметила, что "нанесен колоссальный ущерб природным ресурсам в Карабахе".