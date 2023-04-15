Гость передачи "Поговорим?" Фардин Исазаде затронул тему о вероятности новой войны в регионе

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске передачи "Поговорим?" представил своим подписчикам очередное видеоинтервью.

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске передачи "Поговорим?" представил своим подписчикам очередное видеоинтервью.

Как передает Report, гостем традиционного пятничного подкаста стал известный военный корреспондент Фардин Исазаде.

В ходе беседы военкор рассказал об азербайджанских солдатах, которые стали заложниками в Армении, перестрелке между нашими и армянскими вооруженными силами, протесте азербайджанских экологов в Шуше и бизнесе генерала Волкова.

Гамид Гамидов и Фардин Исазаде также обсудили, хотят ли простые армяне мира, сколько российских военных в Армении, а также затронули тему о вероятности новой войны в регионе.