Госкомитет провел в Исмаиллы тренинг для журналистов и блогеров

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей провел 17-19 сентября в Исмаиллинском районе тренинги для журналистов и блогеров социальных сетей.

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей провел 17-19 сентября в Исмаиллинском районе тренинги для журналистов и блогеров социальных сетей.

Как сообщает корреспондент Report , тренинги были организованы в рамках плана мероприятий "Коммуникационной стратегии Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей на 2024-2026 годы".

Цель проведения мероприятия заключалась в повышении знаний и навыков журналистов, а также блогеров в плане правильного освещения в СМИ проблем семьи, женщин и детей, работы с информацией, касающейся прав детей и гендерного равенства.

До сведения участников тренингов были вновь доведены закрепленные на законодательном уровне положения о борьбе с бытовым насилием и случаями гендерного насилия, а также обязательства, возложенные на представителей СМИ при освещении уязвимых тем. Была подчеркнута важность внимательного подхода к таким принципам, как недопущение половой дискриминации, соблюдение баланса, точность, разнообразие источников при освещении событий.

В рамках тренингов также был организован медиатур в региональный центр по проблемам семьи, женщин и детей, действующий в Исмаиллинском районе. Журналисты и блогеры ознакомились с условиями, созданными в центре, получили подробную информацию.

В завершение мероприятия участникам были вручены сертификаты.