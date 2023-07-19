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Госкомитет наградил трех сотрудников Report в рамках конкурса среди журналистов 

Госкомитет наградил трех сотрудников Report в рамках конкурса среди журналистов  При организационной поддержке Государственного комитета по работе с религиозными структурами была проведена конференция на тему “Медиа и религиозная безопасность”, посвященная Национальному Дню печати, на которой были награждены три сотрудника Report.
Медиа
19 июля 2023 г. 14:26
Госкомитет наградил трех сотрудников Report в рамках конкурса среди журналистов 

При организационной поддержке Государственного комитета по работе с религиозными структурами была проведена конференция на тему “Медиа и религиозная безопасность”, посвященная Национальному Дню печати, на которой были награждены три сотрудника Report.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие руководители Госкомитета и органов СМИ, представители религиозных общин и других общественных организаций, а также депутаты.

В своем выступлении председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы обратил внимание на важную роль СМИ в жизни общества, подчеркнул важность СМИ в усилении борьбы в сфере идеологии, пропаганде против религиозных предрассудков:

"В Азербайджане существует образцовая модель религия-государство. Азербайджан - светское государство. Сегодня в нашей стране сосуществуют различные религиозные конфессии. Мы высоко ценим работу, проводимую в азербайджанских СМИ в направлении пропаганды религиозной тематики".

В заключение Государственным комитетом по работе с религиозными структурами были вручены призы победителям конкурса среди журналистов на тему “Медиа и религиозная безопасность”.

Среди представителей прессы, победивших в конкурсе, - сотрудники информационного агентства Report. Так, сотрудник агентства Самира Абдуллаева заняла 3-е место, другие сотрудники Report Мирмахмуд Казымоглу (Махмудов) и Саяд Гасанли получили поощрительные призы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Komitəsi yazı müsabiqəsində "Report"un üç əməkdaşını mükafatlandırıb

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