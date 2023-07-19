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Госкомитет наградил сотрудницу Report

Госкомитет наградил сотрудницу Report Состоялась церемония награждения конкурса "Вопросы семьи, женщин и детей в медиа".
Медиа
19 июля 2023 г. 13:06
Госкомитет наградил сотрудницу Report

Состоялась церемония награждения конкурса "Вопросы семьи, женщин и детей в медиа".

Как сообщает Report,на конкурс Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей журналистами было представлено 36 материалов на тему семейного насилия, гендерного равноправия, семьи и медиа, селективных абортов.

На мероприятии ряду журналистов были вручены награды, выбраны три победителя и 7 лучших работ.

Среди награжденных – сотрудница Информационного Агентства Report Шафига Меликова (Назимгызы), которая была удостоена третьего места.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Komitəsi "Report"un əməkdaşını mükafatlandırıb

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