Госкомитет наградил сотрудницу Report

Состоялась церемония награждения конкурса "Вопросы семьи, женщин и детей в медиа".

Состоялась церемония награждения конкурса "Вопросы семьи, женщин и детей в медиа".

Как сообщает Report,на конкурс Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей журналистами было представлено 36 материалов на тему семейного насилия, гендерного равноправия, семьи и медиа, селективных абортов.

На мероприятии ряду журналистов были вручены награды, выбраны три победителя и 7 лучших работ.

Среди награжденных – сотрудница Информационного Агентства Report Шафига Меликова (Назимгызы), которая была удостоена третьего места.