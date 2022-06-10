ГМС не продлила временный вид на жительство двум сотрудникам МИА «Россия сегодня»

Государственная миграционная служба рассмотрела обращение сотрудников Бакинского филиала ФГУП МИА «Россия сегодня» и граждан Республики Беларусь Павла Антонова и Веронике Антоновой-Тризно отказала в продлении разрешения на работу и в получении вида на жит

Государственная миграционная служба рассмотрела обращение сотрудников Бакинского филиала ФГУП МИА «Россия сегодня» и граждан Республики Беларусь Павла Антонова и Веронике Антоновой-Тризно отказала в продлении разрешения на работу и в получении вида на жительство в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сообщает отдел по связям с общественностью Государственной миграционной службы (ГМС).

Копии административных решений были вручены этим лицам.

«Решения о выдворении за пределы АР вышеуказанных лиц принято не было. Эти лица могут находиться в стране, повторно въехав и пройдя регистрацию, а при наличии соответствующих оснований, предусмотренных законодательством, вновь обратиться за получением разрешения на временное проживание", - отметили в ГМС.