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ГМС не продлила временный вид на жительство двум сотрудникам МИА «Россия сегодня»

ГМС не продлила временный вид на жительство двум сотрудникам МИА «Россия сегодня» Государственная миграционная служба рассмотрела обращение сотрудников Бакинского филиала ФГУП МИА «Россия сегодня» и граждан Республики Беларусь Павла Антонова и Веронике Антоновой-Тризно отказала в продлении разрешения на работу и в получении вида на жит
Медиа
10 июня 2022 г. 21:50
ГМС не продлила временный вид на жительство двум сотрудникам МИА «Россия сегодня»

Государственная миграционная служба рассмотрела обращение сотрудников Бакинского филиала ФГУП МИА «Россия сегодня» и граждан Республики Беларусь Павла Антонова и Веронике Антоновой-Тризно отказала в продлении разрешения на работу и в получении вида на жительство в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сообщает отдел по связям с общественностью Государственной миграционной службы (ГМС).

Копии административных решений были вручены этим лицам.

«Решения о выдворении за пределы АР вышеуказанных лиц принято не было. Эти лица могут находиться в стране, повторно въехав и пройдя регистрацию, а при наличии соответствующих оснований, предусмотренных законодательством, вновь обратиться за получением разрешения на временное проживание", - отметили в ГМС.

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Версия на азербайджанском языке DMX “Rossiya Seqodnya”nın iki əməkdaşının müvəqqəti yaşama icazəsini uzatmayıb

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