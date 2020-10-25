О нас
Report Georgia

Глобальный совет журналистов выступил с протестом в связи с угрозами в адрес журналистки

Глобальный совет журналистов выступил с протестом в связи с угрозами в адрес журналистки Глобальный совет журналистов выступил с заявлением в связи с угрозами, поступающими от армян, проживающих во Франции, в адрес сотрудницы французского телеканала TF1 Лисерон Будул, подготовившей репортаж с фронта в Нагорном Карабахе.
Медиа
610
25 октября 2020 г. 22:13
Глобальный совет журналистов выступил с протестом в связи с угрозами в адрес журналистки

Глобальный совет журналистов выступил с заявлением в связи с угрозами, поступающими от армян, проживающих во Франции, в адрес сотрудницы французского телеканала TF1 Лисерон Будул, подготовившей репортаж с фронта в Нагорном Карабахе.

Как передает Report, об этом сообщил Эльшад Эйвазлы, координатор по работе с зарубежными СМИ Глобального совета журналистов, штаб-квартира которого находится в Турции.

"Мы требуем, чтобы французское правительство, которое считает себя центром мировой демократии, приняло срочные меры по этому вопросу и чтобы французские граждане армянского происхождения, которые нарушают международное право и угрожают убить журналиста, были привлечены к ответственности. В противном случае Франция окажется в числе стран, где ограничивается профессиональная деятельность журналистов и блокируется свобода слова.

Мы глубоко сожалеем о неприятном инциденте, который произошел с нашим коллегой и решительно осуждаем угрозу в адрес журналистки Лисерон Будул», говорится в заявлении Глобального совета журналистов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Jurnalistlər Şurası jurnalistin hədələnməsinə etiraz etdi

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
23 октября 2020 г. 12:25
Азербайджано-грузинские отношения имеют стратегическое значение
Азербайджано-грузинские отношения имеют стратегическое значение
22 октября 2020 г. 17:23
В Милли Меджлисе обсудят проект переименования села Венг в Чинарлы
В Милли Меджлисе обсудят проект переименования села Венг в Чинарлы
22 октября 2020 г. 10:02
Сменился глава Госагентства по возобновляемым источникам энергии
Сменился глава Госагентства по возобновляемым источникам энергии
20 октября 2020 г. 17:49
ВБ готовит новый проект реконструкции региональных автодорог в Азербайджане
ВБ готовит новый проект реконструкции региональных автодорог в Азербайджане
14 октября 2020 г. 15:06
Перо дипломата в ответ на армянскую агрессию
ФотоПеро дипломата в ответ на армянскую агрессию
14 октября 2020 г. 10:50
Противник вновь обстреливает Тертер, погиб мирный житель
Противник вновь обстреливает Тертер, погиб мирный житель
14 октября 2020 г. 10:00
Армяне продолжают обстреливать Тертер, сброшено около 300 снарядов
ФотоАрмяне продолжают обстреливать Тертер, сброшено около 300 снарядов
13 октября 2020 г. 11:09
Обнародованы имена убитых в Гяндже
Обнародованы имена убитых в Гяндже
12 октября 2020 г. 14:49
Эксперт: Мир не должен безразлично наблюдать за атаками ВС Армении на Гянджу
Эксперт: Мир не должен безразлично наблюдать за атаками ВС Армении на Гянджу
11 октября 2020 г. 10:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi