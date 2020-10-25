Глобальный совет журналистов выступил с протестом в связи с угрозами в адрес журналистки

Глобальный совет журналистов выступил с заявлением в связи с угрозами, поступающими от армян, проживающих во Франции, в адрес сотрудницы французского телеканала TF1 Лисерон Будул, подготовившей репортаж с фронта в Нагорном Карабахе.

Глобальный совет журналистов выступил с заявлением в связи с угрозами, поступающими от армян, проживающих во Франции, в адрес сотрудницы французского телеканала TF1 Лисерон Будул, подготовившей репортаж с фронта в Нагорном Карабахе.

Как передает Report, об этом сообщил Эльшад Эйвазлы, координатор по работе с зарубежными СМИ Глобального совета журналистов, штаб-квартира которого находится в Турции.

"Мы требуем, чтобы французское правительство, которое считает себя центром мировой демократии, приняло срочные меры по этому вопросу и чтобы французские граждане армянского происхождения, которые нарушают международное право и угрожают убить журналиста, были привлечены к ответственности. В противном случае Франция окажется в числе стран, где ограничивается профессиональная деятельность журналистов и блокируется свобода слова.

Мы глубоко сожалеем о неприятном инциденте, который произошел с нашим коллегой и решительно осуждаем угрозу в адрес журналистки Лисерон Будул», говорится в заявлении Глобального совета журналистов.