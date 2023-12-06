О нас

Глобальный совет журналистов потребовал объяснений от Франции

Глобальный совет журналистов потребовал объяснений от Франции Департамент по работе с зарубежными СМИ Глобального совета журналистов (GJC), имеющий представителей в 64 странах мира, выступил с протестом в связи с тем, что накануне азербайджанская журналистка Айгюн Гасанова подверглась давлению во Франции.
Медиа
6 декабря 2023 г. 18:00
Глобальный совет журналистов потребовал объяснений от Франции

Департамент по работе с зарубежными СМИ Глобального совета журналистов (GJC), имеющий представителей в 64 странах мира, выступил с протестом в связи с тем, что накануне азербайджанская журналистка Айгюн Гасанова подверглась давлению во Франции.

Руководитель Департамента по работе с зарубежными СМИ Глобального совета журналистов Эльшад Эйвазлы заявил Report, что они решительно осуждают такое поведение по отношению к журналисту.

"Мы всячески осуждаем все виды давления и насилия в отношении журналистов. Мы ждем объяснений от французского правительства относительно давлений против сотрудницы официальной азербайджанской медиа-организации АЗЕРТАДЖ Айгюн Гасановой, которая была командирована в Новую Каледонию. В такой стране, как Франция, препятствие профессиональной журналистской деятельности противоречит международным правам и свободам. Если подобное происходит в одном из мировых политических центров, это разочаровывает журналистов всего мира. Мы рассматриваем и осуждаем задержание журналистки в отделении полиции и ее депортацию из страны как ограничение права журналиста на доступ к информации", - подчеркивается в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке International Council of Journalists demand explanation from France
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Jurnalistlər Şurası Fransadan açıqlama tələb edir

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США
Президент Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США
6 декабря 2023 г. 16:59
Президент Ильхам Алиев раскрыл причины своего отказа от поездки в Гранаду
Президент Ильхам Алиев раскрыл причины своего отказа от поездки в Гранаду
6 декабря 2023 г. 14:48
Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
6 декабря 2023 г. 13:13
Президент Ильхам Алиев рассказал об условиях, созданных для армянских жителей в Карабахе
Президент Ильхам Алиев рассказал об условиях, созданных для армянских жителей в Карабахе
6 декабря 2023 г. 12:17
Президент Азербайджана: Мы уже установили в регионе мир
Президент Азербайджана: Мы уже установили в регионе мир
6 декабря 2023 г. 11:59
Президент: В результате антитеррористических мероприятий не было потерь среди мирного населения
Президент: В результате антитеррористических мероприятий не было потерь среди мирного населения
6 декабря 2023 г. 11:37
Президент Азербайджана: Мы надеялись, что сможем установить контакты с представителями карабахских армян
Президент Азербайджана: Мы надеялись, что сможем установить контакты с представителями карабахских армян
6 декабря 2023 г. 11:28
Президент Азербайджана принимает участие в международном форуме по возвращению в Карабах
ФотоПрезидент Азербайджана принимает участие в международном форуме по возвращению в Карабах
6 декабря 2023 г. 10:10
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме
5 декабря 2023 г. 13:27
На местные расходы населенных пунктов на освобожденных территориях из бюджета будет выделено более 50 млн манатов
На местные расходы населенных пунктов на освобожденных территориях из бюджета будет выделено более 50 млн манатов
5 декабря 2023 г. 13:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi