Глобальный совет журналистов потребовал объяснений от Франции

Департамент по работе с зарубежными СМИ Глобального совета журналистов (GJC), имеющий представителей в 64 странах мира, выступил с протестом в связи с тем, что накануне азербайджанская журналистка Айгюн Гасанова подверглась давлению во Франции.

Департамент по работе с зарубежными СМИ Глобального совета журналистов (GJC), имеющий представителей в 64 странах мира, выступил с протестом в связи с тем, что накануне азербайджанская журналистка Айгюн Гасанова подверглась давлению во Франции.

Руководитель Департамента по работе с зарубежными СМИ Глобального совета журналистов Эльшад Эйвазлы заявил Report, что они решительно осуждают такое поведение по отношению к журналисту.

"Мы всячески осуждаем все виды давления и насилия в отношении журналистов. Мы ждем объяснений от французского правительства относительно давлений против сотрудницы официальной азербайджанской медиа-организации АЗЕРТАДЖ Айгюн Гасановой, которая была командирована в Новую Каледонию. В такой стране, как Франция, препятствие профессиональной журналистской деятельности противоречит международным правам и свободам. Если подобное происходит в одном из мировых политических центров, это разочаровывает журналистов всего мира. Мы рассматриваем и осуждаем задержание журналистки в отделении полиции и ее депортацию из страны как ограничение права журналиста на доступ к информации", - подчеркивается в заявлении.