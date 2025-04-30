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Global Media Group запустил проект профессиональной школы медиа

Global Media Group запустил проект профессиональной школы медиа Global Media Group запустил очередную программу проекта "Академия медиа" - профессиональную школу медиа.
Медиа
30 апреля 2025 г. 18:02
Global Media Group запустил проект профессиональной школы медиа

Global Media Group запустил очередную программу проекта "Академия медиа" - профессиональную школу медиа.

Как сообщает Report, цель заключается в том, чтобы предоставить молодежи практические и теоретические знания и навыки в области медиа, поддержать их профессиональное развитие, а также обеспечить успешно прошедших обучение участников работой в компаниях, входящих в Global Media Group.

В рамках проекта, помимо тренингов по журналистике, SMM, фотожурналистике, также будут организованы тренинги по развитию навыков презентаций, связям с общественностью, управлению временем и по личностному развитию.

С целью предоставления молодежи подробной информации о школе медиа были организованы презентации в различных высших учебных заведениях страны. Студентам рассказали о деятельности Global Media Group и действующих школах в рамках проекта "Академия медиа", а также о недавно запущенной профессиональной школе медиа. Также были даны ответы на вопросы студентов, проведены предварительные собеседования с теми, кто подал заявку на участие в тренингах в школе.

Отметим, что Global Media Group уже два года успешно реализует проект по устойчивому развитию медиа, привлекая в него молодежь. В рамках проекта функционируют цифровая медиа школа Baku TV и медиашкола Report.

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Версия на английском языке ФотоGlobal Media Group launches Professional Media School
Версия на азербайджанском языке Фото"Global Media Group" Peşəkar Media Məktəbinə start verib

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