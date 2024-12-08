Global Media Group исполняется 7 лет

Global Media Group сегодня исполняется 7 лет.

Global Media Group сегодня исполняется 7 лет.

Как сообщает Report , компания начала свою деятельность в 2017 году.

В Global Media Group входят телевизионные каналы, информационные агентства, новостные порталы, газеты и другие компании, функционирующие как в Азербайджане, так и за рубежом. Медиахолдинг включает телеканалы Haber Global и Baku TV, информационное агентство Report.az, новостные порталы Оxu.az, Baku.ws, Kaspi.az, Kaspi.ru, Мedia.az, фотоагентство PhotoStock.az, а также компании Global Analytics и Global Management.

Недавно присоединившись к Глобальному договору, Global Media Group продемонстрировала приверженность продвижению принципов ответственного бизнеса в области экологического, социального и корпоративного управления (ESG) и Целям устойчивого развития (ЦУР) ООН. Входящие в состав Global Media Group компания Global Management, информационное агентство Report, телеканал Baku TV и новостной портал Оxu.az получили международные сертификаты ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001, охватывающие все аспекты менеджмента, от управления качеством до защиты окружающей среды, от охраны труда до безопасности.

Коллектив Report поздравляет Global Media Group и желает успехов в дальнейшей деятельности!