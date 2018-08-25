Главу Twitter вызовут в Конгресс для дачи показаний

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Комитет конгресса США по энергетике и торговле вызвал исполнительного директора компании Twitter Джека Дорси для дачи показаний об отслеживании сообщений, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

Встреча Дж.Дорси с комитетом должна состояться 5 сентября. Его собираются распросить о механизмах, которые отслеживают и контролируют сообщения в Twitter.

Председатель комитета Грег Уолден высказал надежду, что Дорси будет откровенен в ответах на вопросы.