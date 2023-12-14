Главред: Журналист должен быть не только профессионалом своего дела, но и хорошим человеком

Многие журналисты в погоне за новостями забывают искать интересные истории из жизни простых людей.

Многие журналисты в погоне за новостями забывают искать интересные истории из жизни простых людей.

Как сообщает Report, об этом сказала главный редактор информационного портала Media.az Джамиля Алекперова на встрече со студентами Медиа-школы Report.

"Во время командировок я всегда старалась искать интересных собеседников. Читателю интересны истории из жизни обычных людей, их проблемы, переживания", - заявила она.

Дж.Алекперова также поделилась своим опытом в сфере журналистики.

"Я не смогла поступить на факультет международных отношений и попала в журналистику не по собственному желанию, однако сейчас об этом совсем не жалею. Я одержима своей профессией. Чтобы стать хорошим журналистом, надо любить свою работу, потому что без любви к ней можно прийти к профессиональному "выгоранию", ведь нам приходится работать без выходных и праздников", - рассказала главред.

Она также подчеркнула, что принципы журналистики не должны идти вразрез с человечностью.

"Журналист должен быть не только профессионалом своего дела, но и хорошим человеком. Важно быть честным с самим собой", - подчеркнула она.

Дж.Алекперова также поделилась своим опытом и советами в проведении интервью: "Необходимо уметь расположить к себе собеседника, суметь завоевать его доверие. Для этого надо идти на интервью подготовленным, изучить собеседника и обязательно слушать его, ибо часто вопросы вытекают из ответов".

Отметим, что Джамиля Алекперова в 2012 году окончила факультет журналистики и азербайджанской филологии Бакинского славянского университета с отличием. До 2018 года проработала журналистом, старшим корреспондентом, политическим обозревателем в газете "Эхо". В 2018 году работала в Media.az в качестве журналиста. С 2022 года по сей день занимает должность главного редактора того же сайта.

В 2020 году была награждена "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики".