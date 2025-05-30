Главред: Азербайджанские СМИ подтвердили свою победу на информационном фронте

Главред: Азербайджанские СМИ подтвердили свою победу на информационном фронт

Азербайджанские СМИ сказали свое слово и подтвердили свою победу на информационном фронте.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом журналистам сказала главный редактор газеты "Шарг гапысы" Сара Азимова в рамках конференции "Глобальная информационная среда и медиа-тренды" - MEDIAFEST-2025 в Нахчыване.

Она отметила, что формирование СМИ, в которых защищаются национальные интересы, обеспечивается информационный суверенитет, а за основу берутся инновации и профессионализм, является стратегической дорожной картой, определенной главой государства.

"Следуя по этому пути, мы формируем не только СМИ сегодняшнего дня, но и СМИ будущего - более сильную, устойчивую и основанную на национальные интересы медиасистему", - сказал он.