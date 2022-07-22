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Главный редактор «Анадолу» выступил на международном форуме в Шуше

Главный редактор «Анадолу» выступил на международном форуме в Шуше «Фейковые новости» и «подделка изображений" это не проблема демократии, а проблема, касающиеся социологии и психологии.
Медиа
22 июля 2022 г. 16:41
Главный редактор «Анадолу» выступил на международном форуме в Шуше

«Фейковые новости» и «подделка изображений" это не проблема демократии, а проблема, касающиеся социологии и психологии.

Как сообщает Report, об этом заявил главный редактор агентства "Анадолу" Юсуф Озхан, выступая на Международном медиафоруме в Шуше.

«Ответственность, личностные качества, характер, психология и способности уже являются определяющими факторами. Потому что, например, будучи сильным манипуляторам ты можешь представить себя как хорошего журналиста. Помешать этому очень сложно. Этика в СМИ должна строиться прежде всего вокруг личности журналиста", - сказал он.

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Версия на английском языке Anadolu’s editor-in-chief addresses media forum in Shusha
Версия на азербайджанском языке "Anadolu"nun baş redaktoru Şuşada beynəlxalq forumda çıxış edib

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