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    Глава Союза журналистов России: Азербайджанские журналисты сыграли роль в развитии отношений между Баку и Москвой

    Всеволод Богданов: Азербайджанские журналисты всегда отличались высоким профессионализмом, объективностью и креативным подходом в работе

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Российский информационно-культурный центр (РИКЦ) провел мероприятия с участием работников азербайджанских медиа по случаю празднования Дня национальной прессы, передает Report.

    Глава РИКЦ Валентин Денисов в своем выступлении поблагодарил азербайджанских журналистов за активное и правдивое освещение деятельности центра.

    "Такое внимание - это признание того, что мы тут нужны", - подчеркнул В.Денисов.

    Следом он зачитал поздравительное письмо председателя Союза журналистов России Всеволода Богданова, в котором отмечалось, что азербайджанские журналисты "всегда отличались высоким профессионализмом, объективностью и креативным подходом в работе".

    "Азербайджанские журналисты сыграли важную роль в развитии отношений между Россией и Азербайджаном", - говорится в письме.

    По итогам мероприятия работникам азербайджанских СМИ вручили почетные грамоты и памятные призы. 

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