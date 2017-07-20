Глава Союза журналистов России: Азербайджанские журналисты сыграли роль в развитии отношений между Баку и Москвой

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Российский информационно-культурный центр (РИКЦ) провел мероприятия с участием работников азербайджанских медиа по случаю празднования Дня национальной прессы, передает Report.

Глава РИКЦ Валентин Денисов в своем выступлении поблагодарил азербайджанских журналистов за активное и правдивое освещение деятельности центра.

"Такое внимание - это признание того, что мы тут нужны", - подчеркнул В.Денисов.

Следом он зачитал поздравительное письмо председателя Союза журналистов России Всеволода Богданова, в котором отмечалось, что азербайджанские журналисты "всегда отличались высоким профессионализмом, объективностью и креативным подходом в работе".

"Азербайджанские журналисты сыграли важную роль в развитии отношений между Россией и Азербайджаном", - говорится в письме.

По итогам мероприятия работникам азербайджанских СМИ вручили почетные грамоты и памятные призы.