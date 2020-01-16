Глава НСТР о решении отменить конкурс на частоту 102 MHz

Председатель Национального совета по телерадиовещанию Азербайджана Нушираван Магеррамли прокомментировал отмену конкурса на получение лицензии на телерадиовещание на частоте 102,0 МГц на территории Баку и Абшеронского полуострова.

По сообщению Report, Н.Магеррамли заявил журналистам, что причина аннулирования конкурса связана с тем, что трое из 5 юридических лиц, подавших документы, отозвали свои обращения.

"Как известно, трое обратившихся отозвали свои документы, таким образом, в конкурсе осталось два участника, а это, в соответствии с законодательством, не позволяет проводить конкурс. В связи с этим НСТР принял решение аннулировать конкурс в соответствии с пунктом 2.1.8. "Правил проведения конкурса для получения специального разрешения (лицензии) на вещание". При возникновении необходимости, Нацсовет вновь объявит конкурс", - говорится в официальном заявлении НСТР.

Заявки на участие подали ООО "Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi", ООО "Balans Studiyası", ООО "İNS ÇM", ООО "OMD Azerbaijan", "TV-Media Azerbaijan".

Впоследствии три заявителя - "TV-Media Azerbaijan", "OMD Azerbaijan" и "Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi" отказались от участия.