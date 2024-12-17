Глава MEDIA: Традиционные медиа должны оценивать все риски при использовании ИИ

Традиционные медиа должны оценивать не только возможности искусственного интеллекта, но и все возможные риски.

Традиционные медиа должны оценивать не только возможности искусственного интеллекта, но и все возможные риски.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Агентства по развитию медиа (MEDIA) Ахмед Исмаилов заявил на конференции "Медиаграмотность".

По словам Исмаилова, профессионализм новых медиа при создании контента играет важную роль в повышении медиаграмотности общества.

"Повышение медиаграмотности - это масштабный и непрерывный процесс, затрагивающий все слои населения. С одной стороны, это улучшение медиаобразования, с другой - воспитание грамотных медиапотребителей", - заявил он.

Глава агентства подчеркнул, что одним из эффективных методов международной практики является интеграция медиаграмотности в образовательные программы на различных уровнях, а также проведение согласованных мероприятий в этой области.

Исмаилов также отметил важность создания образовательных интернет-ресурсов, популяризации национальных изданий и совершенствования теоретических и практических навыков.