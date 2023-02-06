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Глава MEDİA: Не работающие журналистами заслуженные журналисты не регистрируются в медиа-реестре

Глава MEDİA: Не работающие журналистами заслуженные журналисты не регистрируются в медиа-реестре Заслуженные журналисты, не сотрудничающие с медиа-субъектами и не работающие журналистами на момент обращения, не регистрируются в медиа-реестре.
Медиа
6 февраля 2023 г. 17:40
Глава MEDİA: Не работающие журналистами заслуженные журналисты не регистрируются в медиа-реестре

Заслуженные журналисты, не сотрудничающие с медиа-субъектами и не работающие журналистами на момент обращения, не регистрируются в медиа-реестре.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов заявил на заседании Совета по прессе.

По его словам, регистрация заслуженных журналистов, бывших журналистов возможна, если в момент обращения для регистрации в реестре они ведут активную деятельность: "То есть, не сотрудничающее с медиа-субъектом лицо не может быть зарегистрировано в медиа-реестре как журналист".

А.Исмаилов также отметил, что действующие сотрудники Совета по прессе не считаются журналистами и не могут быть зарегистрированы в медиа-реестре.

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Версия на азербайджанском языке MEDİA rəhbəri: “Jurnalist işləməyən Əməkdar jurnalistlər Media Reyestrində qeydiyyata alınmır”

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