Глава MEDİA: Не работающие журналистами заслуженные журналисты не регистрируются в медиа-реестре

Заслуженные журналисты, не сотрудничающие с медиа-субъектами и не работающие журналистами на момент обращения, не регистрируются в медиа-реестре.

Заслуженные журналисты, не сотрудничающие с медиа-субъектами и не работающие журналистами на момент обращения, не регистрируются в медиа-реестре.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов заявил на заседании Совета по прессе.

По его словам, регистрация заслуженных журналистов, бывших журналистов возможна, если в момент обращения для регистрации в реестре они ведут активную деятельность: "То есть, не сотрудничающее с медиа-субъектом лицо не может быть зарегистрировано в медиа-реестре как журналист".

А.Исмаилов также отметил, что действующие сотрудники Совета по прессе не считаются журналистами и не могут быть зарегистрированы в медиа-реестре.