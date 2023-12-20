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Глава Госслужбы: Рост числа пользователей соцсетей способствует увеличению числа кибератак

Глава Госслужбы: Рост числа пользователей соцсетей способствует увеличению числа кибератак После обретения Азербайджаном независимости местные СМИ развивались как составная часть демократического общества.
Медиа
20 декабря 2023 г. 11:09
Глава Госслужбы: Рост числа пользователей соцсетей способствует увеличению числа кибератак

После обретения Азербайджаном независимости местные СМИ развивались как составная часть демократического общества.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Ильгар Мусаев во время выступления на конференции "Медиаграмотность".

Мусаев отметил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда держал в центре внимания деятельность СМИ.

Он заявил, что этот вопрос и сегодня является приоритетным, при этом отметив, что рост числа пользователей социальных сетей способствует увеличению числа кибератак: "Ситуация с информационной безопасностью в стране постепенно улучшается благодаря предпринимаемым мерам".

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Версия на английском языке Head of state service: Local media developed as integral part of democratic society
Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidmətinin rəisi: "Yerli media demokratik cəmiyyətin tərkib hissəsi kimi inkişaf edib"

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