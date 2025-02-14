Глава Аудиовизуального совета: Готовим предложения по финансовой поддержке телеканалов

Аудиовизуальный совет Азербайджана готовит предложения по финансовой поддержке телеканалов.
Об этом в ответ на вопрос Report заявил председатель Совета Исмят Саттаров.
По его словам, азербайджанские телеканалы нуждаются в финансовой поддержке.
"Снижение доходов телекомпаний при росте расходов актуально не только для Азербайджана, но и для многих стран. При этом я хочу отметить, что в Азербайджане растет заработная плата работников. Естественно, наши телеканалы нуждаются в поддержке. Мы готовим свои предложения по этому вопросу", - отметил Саттаров.