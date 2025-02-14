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Глава Аудиовизуального совета: Готовим предложения по финансовой поддержке телеканалов

Глава Аудиовизуального совета: Готовим предложения по финансовой поддержке телеканалов 11:19
Медиа
14 февраля 2025 г. 11:44
Глава Аудиовизуального совета: Готовим предложения по финансовой поддержке телеканалов

Аудиовизуальный совет Азербайджана готовит предложения по финансовой поддержке телеканалов.

Об этом в ответ на вопрос Report заявил председатель Совета Исмят Саттаров.

По его словам, азербайджанские телеканалы нуждаются в финансовой поддержке.

"Снижение доходов телекомпаний при росте расходов актуально не только для Азербайджана, но и для многих стран. При этом я хочу отметить, что в Азербайджане растет заработная плата работников. Естественно, наши телеканалы нуждаются в поддержке. Мы готовим свои предложения по этому вопросу", - отметил Саттаров.

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Версия на азербайджанском языке Şura sədri: Azərbaycan televiziyalarına maliyyə dəstəyi ilə bağlı təkliflər hazırlayırıq

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