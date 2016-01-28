​Генсек: В Азербайджане подготовят законопроект "Об электронных СМИ"

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ АФФА выступила с инициативой о принятии законопроекта "Об электронных средствах массой информации".

Как сообщает Report, об этом заявил генсек АФФА Эльхан Мамедов на прошедшей сегодня встрече с представителями электронных СМИ со спортивным уклоном.

Он отметил, что несмотря на принятие до сих пор законов о СМИ (издательства, телевидение и радио), каких-либо шагов в данном направлении для электронной печати предпринято не было: "Мы выступили с данной инициативой. При нынешних условиях у нас появился отличный шанс для доведения данного вопроса до внимания общественности, государства и Милли Меджлиса. Мы планируем встретиться с председателем парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта Фуадом Мурадовым. Хотелось бы, чтобы был подготовлен и принят законопроект "Об электронных СМИ".

Отметим, что сегодня прошла встреча между официальными представителями АФФА и сотрудниками электронных спортивных СМИ.