Генсек: Международный форум является примером модернизации азербайджанских СМИ

"На мой взгляд, это грандиозное мероприятие. Обсуждаемые сегодня в рамках форума темы очень важны для азербайджанских СМИ".

"На мой взгляд, это грандиозное мероприятие. Обсуждаемые сегодня в рамках форума темы очень важны для азербайджанских СМИ".

Об этом Report заявил участник Международного медиа-форума в Шуше - генеральный секретарь Альянса европейских информационных агентств Александр Гибой.

"Обеспечение плюрализма и свободы в СМИ, следование этическим правилам, обсуждение развития цифровых медиа и обмен мнениями по этим вопросам чрезвычайно важны. Полагаю, что форум является примером модернизации азербайджанских СМИ", - добавил Гибой.