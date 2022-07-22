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Генсек: Международный форум является примером модернизации азербайджанских СМИ

Генсек: Международный форум является примером модернизации азербайджанских СМИ "На мой взгляд, это грандиозное мероприятие. Обсуждаемые сегодня в рамках форума темы очень важны для азербайджанских СМИ".
Медиа
22 июля 2022 г. 17:33
Генсек: Международный форум является примером модернизации азербайджанских СМИ

"На мой взгляд, это грандиозное мероприятие. Обсуждаемые сегодня в рамках форума темы очень важны для азербайджанских СМИ".

Об этом Report заявил участник Международного медиа-форума в Шуше - генеральный секретарь Альянса европейских информационных агентств Александр Гибой.

"Обеспечение плюрализма и свободы в СМИ, следование этическим правилам, обсуждение развития цифровых медиа и обмен мнениями по этим вопросам чрезвычайно важны. Полагаю, что форум является примером модернизации азербайджанских СМИ", - добавил Гибой.

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Версия на английском языке EANA chief: International forum - example of modernization of Azerbaijani media
Версия на азербайджанском языке Baş katib: "Beynəlxalq forum Azərbaycan mediasının müasirləşməsinin örnəyidir"

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