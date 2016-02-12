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    Генеральный секретарь ГУАМ посетил агентство Report - ФОТО

    Алтай Эфендиев: Необходимо доводить до читателей объективную информацию о различных аспектах деятельности ГУАМ

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев посетил информационное агентство Report.

    Вначале генсек ознакомился с деятельностью агентства, посетив его различные отделы.

    Также состоялась встреча с главным редактором агентства Report Мурадом Алиевым и сотрудниками отдела внешней политики агентства. М.Алиев пожелал генеральному секретарю удачи на новом посту и рассказал о принципах деятельности агентства. Он отметил, что Report тесно работает с различными международными структурами, и подчеркнул готовность сотрудничать с секретариатом ГУАМ в  освещении деятельности и проектов  организации.

    В свою очередь А.Эфендиев отметил важность  доведения до читателей объективной информации о различных аспектах деятельности ГУАМ. По его словам, сложившаяся ситуация в регионе ГУАМ и вокруг него, новые региональные и международные инициативы и проекты способствуют более полному задействованию потенциала организации.

    В конце встречи А.Эфендиев пожелал удачи агентству Report.

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