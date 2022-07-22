Генсек ЕАNА: СМИ должны следовать определенным принятым стандартам

"Представители СМИ должны следовать определенным принятым стандартам. Сложность дискуссий может помочь выявить важные моменты".

"Представители СМИ должны следовать определенным принятым стандартам. Сложность дискуссий может помочь выявить важные моменты".

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, об этом заявил генсек Европейского альянса новостных агентств (ЕАNА) Александр Гибои, выступая на Международном медиа-форуме в Шуше.

"Важнейшая роль СМИ заключается в том, что они играют определенную роль в создании определенных тенденций в современной жизни. Это может быть и плохо, и хорошо. СМИ могут быть оружием оборонительного или же разрушительного характера. Этика защищает их именно от разрушительности", - отметил генсек.