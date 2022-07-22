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Генсек ЕАNА: СМИ должны следовать определенным принятым стандартам

Генсек ЕАNА: СМИ должны следовать определенным принятым стандартам "Представители СМИ должны следовать определенным принятым стандартам. Сложность дискуссий может помочь выявить важные моменты".
Медиа
22 июля 2022 г. 15:49
Генсек ЕАNА: СМИ должны следовать определенным принятым стандартам

"Представители СМИ должны следовать определенным принятым стандартам. Сложность дискуссий может помочь выявить важные моменты".

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, об этом заявил генсек Европейского альянса новостных агентств (ЕАNА) Александр Гибои, выступая на Международном медиа-форуме в Шуше.

"Важнейшая роль СМИ заключается в том, что они играют определенную роль в создании определенных тенденций в современной жизни. Это может быть и плохо, и хорошо. СМИ могут быть оружием оборонительного или же разрушительного характера. Этика защищает их именно от разрушительности", - отметил генсек.

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Версия на английском языке Media representatives must adhere to certain accepted standards - EANA chief
Версия на азербайджанском языке Avropa Xəbər Agentlikləri Alyansının Baş katibi Şuşada: "Media sosial media kontekstində müzakirə olunmamalıdır"

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