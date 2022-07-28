О нас

Генпрокурор: В связи с рэкет-журналистикой необходимо подготовить план мероприятий

Генпрокурор: В связи с рэкет-журналистикой необходимо подготовить план мероприятий "Рэкетная журналистика " – преступная деятельность, и лица, занимающиеся ею, привлекаются к ответственности. В отношении них принимаются соответствующие меры"
Медиа
28 июля 2022 г. 15:23
Генпрокурор: В связи с рэкет-журналистикой необходимо подготовить план мероприятий

"Рэкетная журналистика " – преступная деятельность, и лица, занимающиеся ею, привлекаются к ответственности. В отношении них принимаются соответствующие меры"

Как сообщает Report, об этом генпрокурор Кямран Алиев сказал в интервью Real TV.

"Порой наши пользователи социальных сетей или сотрудники печатных органов считают себя подготовленными юристами. Они с легкостью высказывают суждения и категоричные мнения по юридическим вопросам. Это недопустимо. Потому что право - достаточно сложная наука. Считаю, что мы должны совместно с журналистами и органами СМИ разработать и реализовать определенный план мероприятий в этой области.

Говоря о "рэкетной журналистике", я не подразумеваю, что это относится только к журналистике. "Рэкетная журналистика" также является условным термином. Оно касается не только журналистов, порой к этому прибегают пользователи социальных сетей. В Уголовном кодексе это называется вымогательство путем угроз. Это конкретно преступная деятельность, не имеющая уже ничего общего с журналистикой", - подчеркнул генпрокурор.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Baş prokuror: “Reket jurnalistika”ya qarşı tədbirlər planı hazırlanmalıdır”

Самое важное

Генпрокурор: В связи с рэкет-журналистикой необходимо подготовить план мероприятий
Генпрокурор: В связи с рэкет-журналистикой необходимо подготовить план мероприятий
28 июля 2022 г. 15:23
На реконструкцию автодорог в Низаминском районе Баку выделено 3 млн манатов
На реконструкцию автодорог в Низаминском районе Баку выделено 3 млн манатов
28 июля 2022 г. 13:50
Эксперт: Евросоюз осознал необходимость инвестиций в расширение ЮГК
Эксперт: Евросоюз осознал необходимость инвестиций в расширение ЮГК
28 июля 2022 г. 13:29
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь в направлении Гырмызы базар
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь в направлении Гырмызы базар
28 июля 2022 г. 13:23
Блинкен намерен в ближайшие дни переговорить с Лавровым
Блинкен намерен в ближайшие дни переговорить с Лавровым
27 июля 2022 г. 23:09
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
27 июля 2022 г. 16:02
Петков: Азербайджан готов поставлять в Болгарию дополнительные объемы газа
Петков: Азербайджан готов поставлять в Болгарию дополнительные объемы газа
26 июля 2022 г. 11:52
Минобороны Азербайджана: Армянские вооруженные формирования 9 раз совершили провокации
Минобороны Азербайджана: Армянские вооруженные формирования 9 раз совершили провокации
26 июля 2022 г. 11:45
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенных глав ИВ Масаллинского, Лерикского, Гёйгёльского районов
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенных глав ИВ Масаллинского, Лерикского, Гёйгёльского районов
25 июля 2022 г. 17:40
Новые кадры из города Лачын
ФотоНовые кадры из города Лачын
25 июля 2022 г. 16:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi