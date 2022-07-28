Генпрокурор: В связи с рэкет-журналистикой необходимо подготовить план мероприятий

"Рэкетная журналистика " – преступная деятельность, и лица, занимающиеся ею, привлекаются к ответственности. В отношении них принимаются соответствующие меры"

"Рэкетная журналистика " – преступная деятельность, и лица, занимающиеся ею, привлекаются к ответственности. В отношении них принимаются соответствующие меры"

Как сообщает Report, об этом генпрокурор Кямран Алиев сказал в интервью Real TV.

"Порой наши пользователи социальных сетей или сотрудники печатных органов считают себя подготовленными юристами. Они с легкостью высказывают суждения и категоричные мнения по юридическим вопросам. Это недопустимо. Потому что право - достаточно сложная наука. Считаю, что мы должны совместно с журналистами и органами СМИ разработать и реализовать определенный план мероприятий в этой области.

Говоря о "рэкетной журналистике", я не подразумеваю, что это относится только к журналистике. "Рэкетная журналистика" также является условным термином. Оно касается не только журналистов, порой к этому прибегают пользователи социальных сетей. В Уголовном кодексе это называется вымогательство путем угроз. Это конкретно преступная деятельность, не имеющая уже ничего общего с журналистикой", - подчеркнул генпрокурор.