Генпрокуратура сделала предупреждение руководителям сайтов

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Генпрокуратура сделала предупреждение руководителям интернет-сайтов.

Как сообщили Report в пресс-службе структуры, проведенным расследованием в Генеральной прокуратуре было установлено, что в последние дни в некоторых средствах массовой информации, в том числе на интернет-сайтах "Xural.Com", "Aztoday.Az", "Infoaz.Org", в опубликованных под различными заголовками статьях во имя сенсации была распространена не соответствующая действительности, преследующая цель ввести в заблуждение общественное мнение лживая и предвзятая информация.

Согласно сообщению, в связи с этим главные редакторы этих сайтов были приняты первым заместителем генпрокурора Рустамом Усубовым. Согласно требованиям закона "О прокуратуре", от них потребовали положить конец распространению во имя сенсации предвзятой информации на сайтах, руководителями которых они являются. Они были официально предупреждены о принятии в их отношении более серьезных мер, включая уголовную ответственность, в случае, если они продолжат распространение информации подобного рода.