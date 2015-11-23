​Генеральная прокуратура Азербайджана сделала предупреждение некоторым СМИ

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В ходе проведенного Генеральной прокуратурой Азербайджана расследования выявлено, что в последнее время ряд средств массовой информации грубо нарушают статьи 10 и 11 закона "О средствах массовой информации", распространяя непроверенную безосновательную, клеветнического характера информацию о различных государственных структурах, их руководителях и сотрудниках, а также уголовных делах, расследуемых Генеральной прокуратурой.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенной Генпрокуратурой информации.

В связи с этим руководители Независимого информационного агентства (Mia.az), Cumhuriyyət, Qaynarinfo, Gündəminfo, Criminal.az, Strateq.az, İstiqlal.az, Центра журналистских исследований (JAM.az) и других средств массовой информации были приглашены в Генеральную прокуратуру, где в соответствии со ст. 22 закона "О прокуратуре" им было сделано официальное предупреждение с требованием положить конец распространению не соответствующей действительности, предвзятой информации клеветнического характера. В случае продолжения распространения подобной информации в отношении них будут предприняты серьезные меры в соответствии с законодательством.