​Гендиректор: Sputnik.az не будет гнаться за сиюминутным рейтингом

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Sputnik.az будет формировать информационную повестку, интересную для читателей, заявил Report гендиректор сайта Вугар Халилов, комментируя создание данного агентства в медиапространстве Азербайджана.

"Ребрендинг агентства "Новости-Азербайджан" связан с переходом на мультимедийный формат подачи информации и более глубоким анализом происходящих событий", - сказал В.Халилов.

По его словам, Sputnik.az будет создавать свой мультимедийный формат и будет работать в двух языковых версиях – азербайджанской и русской.

"Наши цели и задачи - это информировать и просвещать. Sputnik.az будет формировать информационную повестку дня, интересную для большинства нынешних и потенциальных читателей. Мы будем подавать не только интересную, но и полезную информацию для всех слоев общества. Информационное агентство не будет гнаться за сиюминутным рейтингом", - подчеркнул гендиректор.

Говоря о реализации новых идей в рамках проекта, В.Халилов отметил, что на сайте открыт раздел блоги.

"Это сделано для того, чтобы дать возможность высказаться тем, кто видит ту или иную историю под другим углом. Можно будет направлять в нашу редакцию также фото- и видеоматериалы", - сказал он.

В свою очередь главный редактор Гюльнара Мамедзаде подчеркнула, что Sputnik.az фактически вливается в крупнейшую медийную информационную структуру, созданную на базе МИА "Россия сегодня", которая уже работает во многих странах мира.

"Более того, эта медийная система еще развивается, и Азербайджан посредством Sputnik.az становится частью этого глобального процесса. Безусловно, это серьезный ресурс для вывода информации об Азербайджане на международную ленту новостей", - отметила она.

Главред особо подчеркнула, что журналистский состав, каким он был в "Новости-Азербайджан", сохраняется, но будет наращиваться новыми кадрами.

"Включение в широкий медийный формат системы Sputnik также многократно повышает требования профессионального характера, которым необходимо соответствовать. Качество работы с информацией и аудиторией кратно повышается", - сказала она.

По словам главного редактора, агентство будет развивать партнерство с коллегами не только в стране, но и за рубежом.