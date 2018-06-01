Гендиректор: На İTV проведут кадровые реформы, зрители почувствуют новшества

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "Современному Азербайджану необходимо современное телевидение. Сделаем для этого все возможное".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил новый генеральный директор компании "Общественное телевидение и радио" (İTV) Балакиши Гасымов.

По словам гендиректора, зрители почувствуют эти новшества на телеканале: "Мы постараемся осуществить свои планы в кратчайшие сроки".

Он отметил, что на телеканале будут проведены кадровые реформы: "Одно хочу особо подчеркнуть, те, кто умеют работать, могут не беспокоиться".