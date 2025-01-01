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Газета "Каспий" отмечает 144-летие

Газета "Каспий" отмечает 144-летие Сегодня исполняется 144 года со дня выхода первого номера бакинской газеты "Каспий".
Медиа
1 января 2025 г. 13:04
Газета Каспий отмечает 144-летие

Сегодня исполняется 144 года со дня выхода первого номера бакинской газеты "Каспий" 1 января 1881 года.

Как сообщает Report, долгое время "Каспий" был единственным периодическим изданием в Баку. Сперва газета выходила дважды в неделю, затем трижды. А с 1884 года стала ежедневной.

Первым главным редактором газеты был Виктор Кузьмин. За 144-летнюю историю "Каспий" возглавляли многие выдающиеся личности, среди которых особое место занимает Али Мардан бек Топчибашев - общественный и государственный деятель, ставший главным редактором в 1897 году после того, как газету приобрел меценат Гаджи Зейналабдин Тагиев. Топчибашев провозгласил миссией газеты "просвещение населения края" и "освобождение от мрака невежества и нищеты".

"Каспий" приостановил выпуски в 1919 году и был возрожден в конце ХХ века. Тогда же начала выходить и газета "Kaspi" на азербайджанском языке.

С 2021 года газета "Каспий" часть крупнейшего медиахолдинга Азербайджана Global Media Group. Главный редактор "Каспия" – известный журналист Вячеслав Сапунов.

"Газета трех столетий" выходит в современном, красочном дизайне. Цветной, 16-полосный "Каспий" печатается каждую субботу, публикуя политические, экономические, социально-значимые, культурные и спортивные материалы.

Публикации "Каспия" можно также прочитать на сайте Kaspiy.az.

Коллектив информационного агентства Report поздравляет коллег из "Каспия" со знаменательной датой и желает новых творческих успехов!

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