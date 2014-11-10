Газете "Йени Мусават" исполнилось 25 лет

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня исполнилось 25 лет со дня выхода в свет первого издания газеты "Йени Мусават". Как сообщает Report, газета была основана 7 ноября 1989 года как орган прессы Национально-демократической партии Азербайджана "Йени Мусават".

Первый номер газеты "Йени Мусават" вышел в свет 10 ноября 1989 года. В 1989-91 годы газета издавалась подпольно.

В 1993 году основателем газеты стал председатель партии "Мусават" Иса Гамбар. 8 ноября 2009 года - в 20-й юбилей "Йени Мусават" Иса Гамбар передал газету Рауфу Арифоглу. В номере "Йени Мусават", изданном 26 ноября 2009 года, имя Рауфа Арифоглу стало официально значится в графе основателя газеты.