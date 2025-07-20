Гаджиев: Отрицание ИИ - как сражение с ветряными мельницами

Сопротивление технологиям и инновациям напоминает борьбу с идеями Коперника или Джордано Бруно.

Сопротивление технологиям и инновациям напоминает борьбу с идеями Коперника или Джордано Бруно.

Как сообщает корреспондент Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил в ходе III Шушинского глобального медиафорума.

“Cегодняшний Шушинский глобальный медиафорум посвящен искусственному интеллекту. Каждый год мы стараемся выбирать самые важные и актуальные темы. Сегодня вокруг искусственного интеллекта идут разные обсуждения. Угроза ли это или возможность? И я здесь не призываю к борьбе против технологий”, - сказал Гаджиев.

По его мнению, борьба с технологиями, инновацией и новизной сопоставима противодействию идеям Джордано Бруно или Коперника.

"Понимаете, и новые поколения будут критиковать нас за это. Они тоже будут воспринимать это как борьбу с мыслями Джордано Бруно и других мыслителей - как сражение с ветряными мельницами. В то же время будущие поколения будут нас упрекать и в том, что мы стали причиной возникновения концепции, которую невозможно контролировать и которая создает неопределенность”, - сказал Гаджиев.

Он подчеркнул, что искусственный интеллект, “безусловно, меняет многое”: в том числе и наше отношение к религиозным убеждениям, и к нашим взглядам.

“Правда изменилась. Истина - это действительно редкий и ценный актив, который сейчас тоже находится под угрозой”, - отметил он.