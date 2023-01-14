Гаджеты, эгоизм, насилие - Гостьей подкаста Гамида Гамидова стала психотерапевт Шафа Джавадова

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил подписчикам очередное видеоинтервью.
Как сообщает Report, гостьей традиционного пятничного подкаста стала психотерапевт Шафа Джавадова.
В беседе с ведущим она коснулась разных тем, в том числе депрессии, насилия в семьях, гаджетозависимости детей, а также синдрома отличника и неврозов.
Еще специалист порассуждала о том, в чем разница между психологом, психиатром, невропатологом и психотерапевтом, с чем больше всего обращаются пациенты, все ли проблемы заложены в детстве и ходят ли на прием к психологам мужчины.
Кроме того, Ш.Джавадова рассказала о необходимости преподавать психологию в школе, значении эгоизма, псевдопсихологах и прокомментировала скандальное убийство женщиной двоих детей.