Фуад Наджафли: Доля доходов бюджета Нахчывана за счет местных источников выросла почти до 60%

11:22

Доля доходов бюджета Нахчыванской Автономной республики за счет местных источников по итогам 2024 года выросла до 58,55% против 31,78% в 2022 году.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил уполномоченный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской АР Фуад Наджафли на конференции "Глобальная информационная среда и медиа-тренды" - MEDIAFEST-2025 в Нахчыване.

Он отметил, что без учета дотаций из госбюджета поступления в бюджет Нахчывана в 2024 году по сравнению с 2022 годом выросли на 32% - до 262 млн манатов против 198 млн манатов:

"Выделяемая автономной республике дотация из госбюджета Азербайджана также постепенно сокращается. Если в 2022 году объем выделенных дотаций составил 425 млн мантов, то в 2024 году - 185 млн манатов, т.е. сократился на 56%".

Наджафли добавил, что за 4 месяца 2024 года план по доходам бюджета Нахчывана (без учета дотаций) был перевыполнен на 37%, в январе-апреле 2025 года - на 30%. План по расходам бюджета за 4 месяца прошлого года был исполнен на 88%, за 4 месяца 2025 года - на 87%.