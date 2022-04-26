Фуад Гусейналиев: В настоящее время ответственность СМИ еще более возрастает

"Развитие информационных технологий привело к появлению новых отношений в ряде областей. Прогресс общества в целом также обусловлен развитием информационных технологий. Развитие коммуникации также влияет на межличностные и межкультурные отношения. Это обс

Развитие информационных технологий привело к появлению новых отношений в ряде областей. Прогресс общества в целом также обусловлен развитием информационных технологий. Это обстоятельство влияет и на скорость распространения информации, ее эффективность.

Об этом заявил директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев на круглом столе "Рост дезинформации: влияние на прессу и эффективные стратегии реагирования" в Университете АДА.

По его словам, сейчас одним из важных факторов для единства общества являются толерантность, свободы самовыражения и мнения.

Он сказал, что в условиях наличия многочисленных социальных сетей защита ряда фундаментальных вопросов также является одной из основных тем: "Важными условиями являются взаимопонимание между культурами, уважение в обществе, содействие миру и мирному сосуществованию, борьба с такими явлениями, как агрессивный национализм, расизм, шовинизм, ксенофобия. Хаос и вседозволенность приводят к распространению ненависти, угрожают безопасности государства, приводят к расколу общества".

Ф.Гусейналиев отметил, что СМИ стремятся развивать значение, придаваемое государством толерантности. Тем более, что в Азербайджане много изданий на русском, английском, армянском языках помимо азербайджанского.

Он отметил, что в некотором смысле существует чрезмерная свобода в социальных сетях: "Непроверенные слухи представляются как факты. Поэтому в наше время ответственность СМИ возрастает еще больше. Например, в социальных сетях много информации о российской агрессии против Украины, но при небольшом расследовании становится ясно, что некоторые из них являются фейками".

Директор Report привел и другой пример. Корреспондент агентства Report и Baku TV в Украине Мубариз Асланов принял участие в пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и задал несколько вопросов. Ответы президента Украины были распространены многими изданиями в Азербайджане. Однако в социальных сетях он стал объектом осуждения из-за того, как он сформулировал вопросы и задал их на русском языке.

Некоторых пользователей соцсетей, которые возмущались косноязычием журналиста, совершенно не интересовало, что около 2 месяцев Мубариз, рискуя жизнью в горячей точке, выполняет свою работу.

Ф.Гусейналиев подчеркнул, что Азербайджан и сегодня сохраняет традиции толерантности, мирного сосуществования представителей многочисленных этносов, развивает их. "Сила государства также заключается в его мультикультурализме. Азербайджан обладает этим богатством", - отметил он.