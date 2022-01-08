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Фуад Гусейналиев: Симоньян является рупором определенных кругов

Фуад Гусейналиев: Симоньян является рупором определенных кругов Телеканал CBC рассказал о провокационных взглядах российской журналистки армянского происхождения Маргариты Симоньян на события в Казахстане.
Медиа
8 января 2022 г. 22:48
Фуад Гусейналиев: Симоньян является рупором определенных кругов

Телеканал CBC рассказал о провокационных взглядах российской журналистки армянского происхождения Маргариты Симоньян на события в Казахстане.

На канале задали интересный вопрос, Маргарита Симоньян журналистка или политик.

Присутствовавший в гостях выпуска передачи телеканала CBC TV, посвященной теме "Журналист или политик? Симоньян безуспешно диктует условия Казахстану", директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев сказал, что тот факт, что Маргариту Симоньян считают журналистом, вообще вызывает удивление.

По его словам, Симоньян является пропагандистом. В большинстве случаев это рупор не России, а определенных кругов и, возможно, даже Армении.

"Иногда эти круги сами создают такую ​​неопределенность", - сказал Ф.Гусейналиев.

В своем выступлении директор ИА Report также подчеркнул, что высказывания Симоньян носят провокационный характер.

По этому поводу также выступили российская журналистка Саадат Кадырова и академик Асаф Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоFuad Hüseynəliyev: “Simonyanın jurnalist hesab olunması sual doğurur”

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