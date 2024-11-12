Французские СМИ подали в суд на соцсеть "X"

Крупные французские издания, включая газеты Le Figaro, Le Monde, Le Parisien и Les Echos подали в суд на соцсеть "X", требуя выплат за использование их материалов.

Крупные французские издания, включая газеты Le Figaro, Le Monde, Le Parisien и Les Echos подали в суд на соцсеть "X", требуя выплат за использование их материалов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse.

В мае 2024 года суд во Франции уже выносил положительное решение по иску этих изданий против американской соцсети, обязав последнюю выплачивать гонорары за использование их новостных материалов. Согласно постановлению, "X" должна была в течение двух месяцев предоставить СМИ информацию о количестве просмотров, репостов и взаимодействий с публикациями, где использовались их материалы. Также соцсеть должна раскрыть принцип работы алгоритмов выдачи публикаций. Эти данные необходимы для "прозрачной оценки" потенциальных гонораров, которые СМИ могут запросить по закону о смежных правах, в 2019 году распространенному во Франции на цифровые платформы.

Однако, как утверждают истцы, до сих пор "X" не выполнила выдвинутых судом требований. Также, по их утверждению, представители СМИ обвиняют французский офис X в отказе от сотрудничества.

Аналогичный иск французские СМИ подавали и против компании Google, в 2021 году он был удовлетворен. После этого поисковой платформе был также выписан штраф от антимонопольного регулятора в размере 500 тыс. евро за нарушение некоторых обязательств по переговорам с французскими СМИ о гонорарах, в 2024 году Антимонопольная служба Франции выписала Google второй штраф за аналогичные нарушения в размере 250 тыс. евро.