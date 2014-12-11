В Баку открылась фотовыставка, посвященная общенациональному лидеру Гейдару Алиеву

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Турецкое агентство "Anadolu", Центр турецкой культуры имени Юнуса Эмре и Азербайджанское государственное телеграфное агентство (АзерТАдж) организовали фотовыставку по случаю 11-й годовщины со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, на выставке приняли участие заведующий отделом общественно-политических вопросов Администрации президента Али Гасанов, гендиректор АзерТАдж Аслан Асланов, гендиректор TRT Шенол Гека, представитель посольства Турции в Азербайджане Мерал Барлас.

Выступивший на открытии выставки заведующий отделом общественно-политических вопросов Администрации президента Али Гасанов выразил признательность организаторам. Он сказал, что идеи Гейдара Алиева и осуществленная им политика успешно продолжается по сей день: "Независимый Азербайджан, в котором мы живем и действуем, демонстрирует бессмертность идей общенационального лидера. Гейдар Алиев занял достойное место в истории азербайджанской государственности. Он будет жить в наших сердцах пока мы живы, пока есть азербайджанский народ".

В своих выступлениях гендиректор TRT Шенол Гека, представитель посольства Турции в Азербайджане Мерал Барлас коснулись проведенных Гейдаром Алиевым работ. Они особо отметили заслуги Гейдара Алиева в укреплении сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

В заключение продемонстрировали фотографии, отражающие жизнь и деятельность Гейдара Алиева.