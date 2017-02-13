Фотография убийцы посла России в Турции получила премию World Press Photo

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Фотограф агентства Associated Press Бурхан Озбилиджи получил премию World Press Photo за фотографию, на которой запечатлено убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Данный снимок был частью фоторепортажа Озбилиджи, посвященного убийству, однако приз получила только фотография, на которой запечатлен убийца с пистолетом в руке над телом убитого посла.

Посол России Андрей Карлов был убит 19 декабря на открытии российской фотовыставки в Анкаре. Мевлют Мерт Алтынташ, пришедший на мероприятие под видом охранника, несколько раз выстрелил в дипломата, после чего посол скончался. Убийцу застрелили полицейские на месте преступления.

Озбилиджи был среди фотокорреспондентов, освещавших открытие выставки. После того как началась стрельба, он спрятался в укрытии, но продолжил делать снимки. В итоге они попали во все ведущие мировые СМИ.