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Фотография с Аллеи шехидов попала в подборку фото дня в Guardian

Фотография с Аллеи шехидов попала в подборку фото дня в Guardian Этот день вошел в историю как Черный январь, говорится в описании к фотографии
Медиа
21 января 2021 г. 12:35
Фотография с Аллеи шехидов попала в подборку фото дня в Guardian

Фотография, снятая минувшим днем, 20 января, на Аллее шехидов в Баку, попала в список фото дня британского издания The Guardian.

Как передает Report, автором фото является сотрудник турецкого агентства "Анадолу" Расул Рагимов.

"Жители посещают Аллею шехидов, чтобы почтить память невинных людей, расстрелянных в ночь с 19 на 20 января 1990 года частями советской армии в период развала Советского Союза. Этот день вошел в историю как Черный январь", - говорится в описании к фотографии.

Сайт британской газеты The Guardian ежедневно публикует подборку фотографий, отражающих события одного дня на нашей планете. Каждый снимок сопровождается коротким описанием того, что на нём изображено.

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Версия на английском языке Guardian publishes photo taken in Alley of Martyrs
Версия на азербайджанском языке Şəhidlər Xiyabanındakı şəkil “Guardian”da günün fotoları sırasındadır

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